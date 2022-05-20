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Сегодня, 16:35

В РФС сообщили, что не получали уведомлений о переносе матча за Суперкубок Европы из Казани

Анна Горшкова
Корреспондент
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Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что не получала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомлений о переносе матча за Суперкубок Европы 2023 года из Казани.

«Российский футбольный союз не получал уведомлений от УЕФА о переносе матча за Суперкубок-2023, проведение которого запланировано в Казани», — приводит слова службы коммуникаций РФС ТАСС.

Ранее издание ESPN сообщило, что в УЕФА рассматривают варианты переноса Суперкубка Европы-2023 из Казани.

Матч за Суперкубок УЕФА впервые должен пройти на территории России. Столица Татарстана получила право принять игру в марте 2020 года.

В феврале 2022 года УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

Источник: https://tass.ru/sport/14686285
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ESPN: в УЕФА рассматривают варианты переноса Суперкубка Европы-2023 из Казани
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