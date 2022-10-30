Дзюба поехал в Турцию исключительно за деньгами? Мнение комментатора Керимова

Комментатор Эльвин Керимов посоветовал нападающему «Аданы» Артему Дзюбе не обращать внимания на критику со стороны турецких СМИ.

— Турецкие СМИ здорово кусают Дзюбу. Так, спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» заметил: «Цель Дзюбы — заработать денег. Ему все равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Аданы Демирспор».

— Я бы не обращал внимания на болельщиков и журналистов. Сегодня у тебя не получается — они смешивают футболиста с грязью. Потом ты забиваешь в трех матчах кряду, и тебя начинают сравнивать с суперзвездой, называть гением и так далее. В Турции мнение представителей СМИ, как правило, без середины. Либо очень хорошо, либо очень плохо. Это ментальность турок. Я бы на месте Дзюбы не читал прессу, не обращал внимания на критику.

— Как будут дальше развиваться события?

— Пока «Адана» будет играть с ложной «девяткой». Дзюбе же нужно держать себя в форме, проявлять себя на тренировках и, самое главное, использовать свой шанс в игре. Все постепенно. Забьет — получит больше игрового времени. И я не согласен с теми, кто говорит, что Дзюба поехал в Турцию только за деньгами.

— Почему?

— Если бы он ставил деньги во главу угла, то уехал бы в Саудовскую Аравию или в Эмираты. У него есть спортивный интерес, желание играть в еврокубках, куда метит «Адана». А с мотивацией у него никогда проблем не было. Сейчас — тем более. Форварду нужно доказывать свою состоятельность, что он по-прежнему эффективен, топ. Биография-то у него потрясающая. Почему «Адана» его взяла? Это тот нападающий, которого знают в Европе по Лиге чемпионов, матчам за сборную, по чемпионату мира. Как только перестанет залетать у Бельханда, может быть, Монтелла изменит и стиль игры, начнет действовать с чистым нападающим.

— А у Бельханда может наступить спад?

— Я что-то не помню ровного сезона в его карьере. Возможно, только в чемпионском «Монпелье» он отыграл без явных спадов. А в остальных клубах чередовал удачные отрезки с откровенно слабыми.

— Значит, Дзюба свой шанс получит?

— Да. Сезон длинный. Есть матчи на Кубок. Кто знает, может быть, Артем уже набрал кондиции, просто «Адане» пока и без него хорошо.