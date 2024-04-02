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Сегодня, 20:13

«Евро-Футбол»: форвард «Спартака» Николсон входит в сферу интересов клубов из Турции и Бельгии

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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, выступающий за «Клермон» на правах аренды до конца сезона-2023/24, может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в подписании 27-летнего ямайца заинтересованы турецкие и бельгийские команды.

Представители игрока уже ведут работу по поиску нового клуба для своего клиента. При этом сам футболист готов вернуться в «Спартак», если Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера красно-белых.

Николсон перешел в «Клермон» осенью 2023 года. За французский клуб он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 6 миллионов евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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