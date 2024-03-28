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Сегодня, 16:58

Агент Гаргаев рассказал об интересе «Бешикташа» к Джикии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев в комментарии для «СЭ» рассказал, кем из российских игроков интересовались турецкие клубы.

«В Турции интересовались многими нашими футболистами. Но в России они получают больше, а приоритет у многих — финансовый, поэтому они и остались в России. А так десяток футболистов мог бы играть в хороших турецких клубах, но они дают немного меньше. Те, с кем я лично говорил на эту тему, предпочитали остаться d более комфортной обстановке — на родине. Многие спортивные директора интересовались у меня большим количеством игроков. Спрашивали про Джикию, Миранчука, Баринова, Кузяева, Лунева. Был большой интерес. Джикией интересовался «Бешикташ», — сказал Гаргаев «СЭ».

Ранее за турецкий «Фатих Карагюмрюк» выступал экс-клиент Гаргаева — Магомед Оздоев.

Джикия защищает цвета «Спартака» с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 213 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца мая 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 5 миллионов евро.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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