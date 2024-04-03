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Сегодня, 19:07

Бушманов: «Зайнутдинов мог бы пригодиться «Спартаку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов пригодился бы «Спартаку», заявил бывший защитник красно-белых и сборной России Евгений Бушманов. 

«Это качественный игрок, адаптированный к российскому чемпионату, универсал, который может сыграть на многих позициях, к тому же — левоногий. «Спартак» ищет левоногого на позицию левого защитника — как я понимаю, туда он и мог бы им пригодиться», — приводит слова Бушманова Legalbet.kz.

2 апреля в турецком издании Milliyet сообщили, что в «Бешикташе» получили предложения от «Спартака» и «Краснодара» по трансферу Зайнутдинова.

Казахстанский футболист перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года из ЦСКА, подписав контракт до лета 2027 года. Он провел 34 матча за клуб во всех турнирах и забил один мяч. 

Источник: Legalbet.kz
Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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