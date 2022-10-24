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Аршавин — о Дзюбе: «Где-то он себе команду всегда найдет»

Мария Гусева
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Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о карьере российского нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

«Что ему дальше делать — это ему решать. Но думаю, где-то он себе команду всегда найдет. И даже будет играть на том уровне, который может обеспечить», — цитирует Sport24 Аршавина.

Ранее форвард впервые в сезоне не попал в заявку клуба и пропустил матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», который прошел 23 октября.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-arshavin-o-dzyube-gde-to-on-komandu-vsegda-naydet-i-dazhe-budet-igrat-na-tom-urovne-kotoryy-mozhet-obespechit
Андрей Аршавин
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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