Аршавин — о Дзюбе: «Где-то он себе команду всегда найдет»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о карьере российского нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

«Что ему дальше делать — это ему решать. Но думаю, где-то он себе команду всегда найдет. И даже будет играть на том уровне, который может обеспечить», — цитирует Sport24 Аршавина.

Ранее форвард впервые в сезоне не попал в заявку клуба и пропустил матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», который прошел 23 октября.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.