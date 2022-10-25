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Сегодня, 15:44

Экс-тренер «Базеля» рассказал о перспективах Дзюбы в «Адане Демирспор»

Виктория Кравченко
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Тренер-терапевт Абдуррахман Месут Темель, работавший при Гильермо Абаскале в «Базеле», прокомментировал перспективы форварда Артема Дзюбы в «Адане Демирспор».

«Время Дзюбы еще может прийти. Иногда нужно просто подождать, как было в случае с тем же Федором Чаловым. Ты можешь быть отличным футболистом, но не забивать, так случается. Также важно помнить о карме. Если ты хороший парень и помогаешь людям, это вернется добром. Если ты заносчивый, считаешь себя лучше остальных, ничего хорошего не выйдет. Так что Артему нужно подождать, он получит свой шанс», — цитирует Темеля «РБ Спорт».

Ранее форвард впервые в сезоне не попал в заявку клуба и пропустил матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора», который прошел 23 октября.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-bazelya-vremya-dzyuby-eshhe-mozhet-prijti-emu-nuzhno-podozhdat/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Артем Дзюба
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