Кокорин уезжает в Италию, ЦСКА ищет усиление в Дании

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Кокорин все-таки в «Фиорентине»

История с переходом Александра Кокорина не стала эпопеей: в четверг последние детали трансфера были улажены. В ближайшее время форвард отправится в Италию для прохождения медицинского обследования и в случае успешного результата подпишет с «фиалками» контракт сроком на 3,5 года.

29-летний Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года, и в восьми матчах РПЛ он забил два мяча с пенальти.

— Для меня это все будет ново, посмотрим, — сказал Кокорин. — Я поговорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно.

Кокорин уже покинул расположение «Спартака» и напоследок лайкнул посвященную ему карикатуру «СЭ».

ЦСКА интересуется португальцем

ЦСКА продолжает искать полузащитника. Очередным кандидатом стал игрок датского «Ольборга» Педру Феррейра. Эту информацию «Чемпионата» для «СЭ» прокомментировал Карлос Гонсалвес, представитель португальского игрока.

— Педру входит в шорт-лист некоторых российских клубов, — сказал он. — Однако я не буду подтверждать или опровергать интерес какого-либо конкретного клуба.

23-летний Феррейра в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отдал две голевые передачи. В «Ольборг» футболист перешел в августе 2020 года из португальского клуба «Варзим».

Никак не определится со своим будущим звезда сборной Дании Кристиан Эриксен. «Лестер» хотел арендовать его у «Интера», но сделка сорвалась.

По данным The Telegraph, «Лестер», который борется за попадание в Лигу чемпионов, не потянул высокую зарплату 28-летнего полузащитника — 340 тысяч евро в неделю. Сам Эриксен хочет вернуться в «Тоттенхэм», где прошли его лучшие годы. Речь также идет об аренде.

Новая аренда для Эдегора

Норвежский вундеркинд Мартин Эдегор никак не дорастет до уровня мадридского «Реала», который купил его в далеком 2015 году. Похоже, грядет очередная аренда, и самый вероятный вариант — лондонский «Арсенал».

В борьбе за 22-летнего Эдегора лондонцам предстоит опередить «Реал Сосьедад», за который норвежец выступал в прошлом сезоне. На футболиста также претендуют «Аякс» и несколько немецких клубов.

«Арсенал» может стать уже четвертым клубом, арендующим Эдегора у «Реала». Есть в этом списке и голландский «Витесс», в котором норвежец плодотворно поработал с Леонидом Слуцким.

Одноклубником Александра Головина стал Крепин Диатта, перешедший в «Монако» из «Брюгге».

21-летний сенегалец забил девять мячей в 19 матчах чемпионата Бельгии и был лучшим бомбардиром команды. Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит более 20 миллионов евро. Также будет предусмотрено перечисление в адрес «Брюгге» части суммы от возможной перепродажи сенегальца.

В «Монако» Диатта поприветствовали весьма любопытным роликом.