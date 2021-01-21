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Агент подтвердил интерес российских клубов к полузащитнику «Ольборга»

20:07
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Карлос Гонсалвес, представляющий интересы полузащитника «Ольборга» Педру Феррейры, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе московского ЦСКА к игроку. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

— Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов. Однако я не буду подтверждать или опровергать какой-либо конкретный клуб.

23-летний португалец в нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. В «Ольборг» футболист перешел в августе 2020 года из португальского клуба «Варзим».

(Данил Алешин)

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