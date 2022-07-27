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Бека-Бека может уйти из «Локо», Марио Фернандес отказал «Сантосу», Варела сбегает в Бразилию

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексис Бека-Бека.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Фернандес перешел в «Динамо»

Защитник «Гуарани» Роберто Фернандес стал игроком «Динамо». 22-летний парагваец подписал контракт с бело-голубыми до 2027 года. По информации «СЭ», сумма трансфера составила три миллиона евро.

Футболист будет выступать за москвичей под шестым номером. Фернандес является воспитанником «Гуарани». В 70 матчах за клуб он забил два гола и оформил три результативные передачи.

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Бека-Бека может вернуться во Францию

В агентстве, представляющем интересы полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека, подтвердили, что за хавбеком следят во Франции. «Интерес со стороны «Ниццы» реален, но пока нельзя говорить о том, возможна сделка или нет, — передает слова агента футболиста «РБ Спорт». — Можем лишь сказать, что «Ницца» и лично Люсьен Фавр хотят Бека-Бека». Ранее сообщалось, что «Ницца» намерена подписать 21-летнего игрока. Отмечалось, что футболист является приоритетным вариантом для укрепления середины поля французского клуба.

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Марио не захотел приостанавливать контракт с ЦСКА ради «Сантоса»

Защитник Марио Фернандес отказался приостанавливать контракт с ЦСКА. Ранее сообщалось, что латералем интересуется «Сантос». Бразильцы рассчитывали, что футболист воспользуется опцией ФИФА, чтобы клуб смог бесплатно заключить с ним договор. Но 31-летний игрок отказался от такой возможности. Нынешний контракт Фернандеса с армейцами был приостановлен на неопределенный срок по семейным обстоятельствам. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

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«Челси» ведет Дюмфриса

По информации Gazzetta dello Sport, «Челси» следит за защитником «Интера» Дензелом Дюмфрисом. Как сообщает источник, миланцы готовы расстаться с 26-летним игроком за 40 миллионов евро. Отмечается, что «Интер» отпустит Дюмфриса, если «ПСЖ» не купит Милана Шкриньяра. Контракт латераля рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне серии А голландец сыграл в 33 матчах, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

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Варела приостановил контракт с «Динамо»

Как сообщает журналист Фабио Алейшу, защитник «Динамо» Гильермо Варела приостановил свой контракт с московским клубом. Как сообщает источник, уругваец готов подписать соглашение с «Фламенго». Отмечается, что бразильцы могут объявить о переходе 29-летнего игрока в ближайшее время. По данным «СЭ», Варела без предупреждения покинул расположение «Динамо» перед матчем с «Торпедо», но затем вернулся, чтобы забрать вещи. Футболист выступает за бело-голубых с октября 2020 года.

Марио Фернандес
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Челси
Алексис Бека-Бека
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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