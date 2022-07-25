В РПЛ время новых «пионеротрядов»? Колонка Казакова

А вторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о молодых талантах, которые поднимают интерес к нашему чемпионату.

Мнение

Один из самых эмоциональных моментов тура — реплика могучего форварда «Ростова» Николая Комличенко о вратаре «Локо» Данииле Худякове: «Когда тебе 19 лет, не надо так говорить».

Голкипер упал в борьбе за мяч на нападающего, потом сказал ему: «Чего лежишь, вставай» — и нарвался на понятную ответную реакцию. Конфликт быстро закончился, но показал важную тенденцию.

Молодые становятся другими. Более уверенными в себе. Лучше понимающими свою значимость в новых футбольных реалиях. Кто еще недавно мог представить, что железнодорожники сделают ставку на Худякова, а «Зенит» — на его тезку Одоевского? А не купит готового кипера — будь то Лантратов, Ломаев или кто угодно. Дело в отсутствии еврокубков? Или в чем-то еще?

Непонятно — если говорить именно о тенденции, а не о каждом отдельном примере. Но есть юные «Крылья», юный «Краснодар». Совершенно неожиданный по составу ЦСКА в лидерах. И «Ростов», который едва ли не пионерами гоняет солидный по нынешним временам состав «Локомотива».

Насчет «едва ли не пионерами» — это, конечно, метафора. Но в 1996-м ярцевский «Спартак» тоже наполовину состоял из опытных людей, но остался в истории именно золотым пионеротрядом.

И, как ни странно, тот чемпионат стал одним из лучших, если не лучшим за все 90-е. Хотя зимой в массовом порядке уехали лидеры — после ярчайшего для России группового этапа Лиги чемпионов с шестью победами в шести матчах. Хотя сборная провалилась на Евро — не только чисто футбольно, но и эмоционально, — и то наследие в итоге привело к пропуску двух следующих международных турниров, чемпионатов мира-98 и Европы-2000. Но в 1996-м все равно не покидало какое-то ощущение свежести, перемен. Что повлекло за собой рост интереса к нашей лиге и приток зрителей на трибуны

Кстати, в воскресенье «Ротор» во второй лиге собрал на домашней встрече с «Форте» 23 150 болельщиков. Немыслимое число! Удивительное и радостное. Учитывая то, что команда вылетела из ФНЛ по итогам прошлого сезона, и общее протестное настроение фанатов.

Посмотрим, сколько придет на первый воронежский матч «Факела», если только абонементов клуб продал более 12 тысяч. Но есть ощущение, что дебютант РПЛ, по меньшей мере на старте, сможет конкурировать с традиционными лидерами последних лет — Санкт- Петербургом и Краснодаром. К которым сейчас добавилось «Динамо» с 15 тысячами в среднем на «ВТБ Арене» в играх 1-го и 2-го туров. Интересно, какой станет посещаемость «Спартака», если большая часть фанов объявила бойкот. Пожалуй, это один из самых любопытных вопросов по поводу заполняемости столичных стадионов — отберет ли в итоге «Динамо» лидерство у красно-белых и как сильно подрастет заполняемость в Петровском парке, если ЦСКА и дальше будет демонстрировать столь впечатляющий футбол.

Если же вернуться к молодым и их уверенности, жаль, что вынужденный эксперимент в центре обороны бело-голубых завершается. Саба Сазонов и Александр Кутицкий пока сыроваты для больших задач, но на старте премьер-лиги обедни не испортили. Но уже куплен еще один защитник, на подходе другой новичок, и, как бы оперативно ни сработали динамовцы в возникшем форс-мажоре, перед глазами есть иной пример — «Ростов». За пару недель до начала сезона, когда довелось оказаться в командировке на базе южан, запомнился разговор с Виктором Онопко о молодых защитниках, да и не только о них — и даже не совсем сдержанные комплименты в их адрес. Когда Валерий Карпин включает в топ-5 юных дарований малоизвестного пока Андрея Ланговича, наверное, это действительно говорит о многом. И это в коллективе с задачей финишировать в первой пятерке.

Дончане хороши, прекрасен ЦСКА, приятно смотреть на «Динамо», «Зенит» показал свой запас прочности, «Спартак» дал понять, что может решать задачи, если все сложится. Пожалуй, только «Краснодар» разочаровал в дебюте — все остальные априори не оценивались высоко.

Получается странное дело — потеряв международные матчи, оставшись без ряда иностранцев, мы сумели не только сохранить интерес к российскому чемпионату, но и нарастить его. Возможно, потому что сконцентрировались на своем, уже пережив все грустное, что

могло случиться, и обретя новые имена. Тех, кто не стесняется.

Как в 1996-м.

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