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Понсе может вернуться в Италию, Ферран Торрес уже в «Барселоне», Инсинье предлагают космическую зарплату в МЛС

Матвей Морозов
Матвей Морозов
Корреспондент
Сегодня, 08:45
Эсекиэль Понсе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Ферран Торрес — в «Барселоне»

Вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес стал игроком «Барселоны». Сумма трансфера составила 55 миллионов евро плюс бонусы. Контракт подписан до июня 2027 года. Отступные за 21-летнего игрока составляю миллиард евро. В прошлом сезоне в составе «горожан» испанец выиграл золото АПЛ, а также Кубок лиги.

«Торонто» может подписать Инсинье

По информации инсайдера Фабрицио Романо, канадский «Торонто» интересуется форвардом «Наполи» Лоренцо Инсинье. Итальянцу предлагают пятилетний контракт с зарплатой в 11,5 миллиона евро и бонусами в размере 4,5 миллиона. На данный момент 30-летний нападающий думает над этим предложением.

В текущем сезоне в 15 матчах серии А Инсинье забил четыре мяча и отдал пять ассистов. Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.

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«Дженоа» заинтересовался Понсе

По данным Tuttosport, форвард московского «Спартака» Эсекиель Понсе может сменить команду в зимнее трансферное окно. За аргентинцем следит «Дженоа» Андрея Шевченко. Также итальянский клуб ведёт Жордана Сибачо из «Янг Бойз» и Игнасио Пуссетто из «Удинезе».

В текущем сезоне Понсе провел в чемпионате России лишь семь матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает Эсекьеля в 4 миллиона евро.

Важно отметить, что на данный момент 24-летний игрок восстанавливается от травмы и, предположительно, вернётся в строй только к рестарту РПЛ.

«Уфа» интересуется Стоцким

По информации matchtv.ru, защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий может перейти в «Уфу». Отмечается, что переговоры по трансферу уже начались. В этом сезоне 32-летний игрок принял участие в шести матчах в чемпионате России, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает Стоцкого в один миллион евро. Контракт латераля рассчитан до лета 2022 года.

Микаэль Кюизанс может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Баварии» попал в сферу интересов ЦСКА, утверждает журналист Санти Уна. «Армейцы» отправили в клуб предложение по хавбеку в размере 10 миллионов евро плюс бонусы. Также на 22-летнего игрока претендует «Венеция».

В текущем сезоне Микаэль провел один матч в бундеслиге и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает Кюизанса в 5 миллионов евро.

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