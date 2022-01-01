Кокорин может вернуться в РПЛ, Рюдигера ждут в «Реале», Обамеянг близок к уходу из «Арсенала»

Трансферные новости и слухи последнего дня 2021 года.

«Химки» интересуются Кокориным

По информации Corriere dello Sport, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перебраться в РПЛ. Форвардом интересуются «Химки».

Также за 30-летним игроком следит клуб из ОАЭ. «Фиорентина» не рассчитывает на россиянина, поэтому действительно рассматривает вариант с его уходом. В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча в серии А и не отличился результативными действиями.

Рюдигер может перейти в «Реал»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к трансферу в «Реал». Клубы ведут переговоры. В испанском клубе рассчитывают, что немец присоединится к ним в ближайшее время. Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 35 миллионов евро. В текущем сезоне центрбэк сыграл 19 матчей в АПЛ и забил 2 мяча.

Иконе перешел в «Фиорентину»

Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе стал игроком «Фиорентины». Сумма трансфера составила 14 миллионов евро плюс бонусы. Надо отметить, что французский клуб должен будет получить 15 процентов от будущей перепродажи футболиста. Иконе уже начал принимать участие в тренировках «фиалок». В этом сезоне 23-летний хавбек провел 18 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол.

?? Le LOSC confirme l'accord total avec l'@acffiorentina pour le transfert de Jonathan Ikon?, o? l'international fran?ais signera d?s l'ouverture du mercato italien.



Lire le communiqu? ?? — LOSC (@losclive) December 31, 2021

«Ювентус» интересуется Ориги

По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может перейти в «Ювентус». Туринцы уже обратились в английский клуб по поводу форварда. Также за 26-летним форвардом следят «Милан» и «Аталанта». Изначально в планах «Юве» было подписать Мауро Икарди из «ПСЖ» и Эдинсона Кавани из «МЮ», однако из-за нежелания игроков и их клубов этого сделать не удалось. Transfermarkt оценивает Ориги в 12 миллионов евро. Нынешний контракт форварда действует до лета 2022 года.

Обамеянг может покинуть «Арсенал»

Как сообщает ESPN, есть большая вероятность, что нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг уйдет из клуба в зимнее трансферное окно. Это личное желание Микеля Артеты. За нарушение дисциплины 32-летний габонец был лишён капитанской повязки и не участвовал в последних встречах «канониров». На замену Обамеянгу могут прийти Душан Влахович из «Фиорентины», Доминик Кэлверт-Льюин из «Эвертона», Александр Исак из «Реал Сосьедада», а также Олли Уоткинс из «Астон Виллы». Контракт форварда рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 14 матчах АПЛ, в которых отметился 5 забитыми мячами и 1 отданной голевой передачей.