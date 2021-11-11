«Эвертон» приглашает Головина, в Англии пишут о 46 миллионах евро. Сыграет ли фактор Бенитеса и Усманова?

Российский полузащитник может перейти в АПЛ.

Издание Liverpool Echo вчера взорвало медиапространство сообщением, что «Монако» запросил у «Эвертона» 46 миллионов евро за переход Александра Головина, в котором заинтересован главный тренер английского клуба Рафа Бенитес.

Интерес «ирисок» к российскому полузащитнику — не новость, «СЭ» писал об этом ранее. Правда, спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс опроверг нашему изданию новость английского источника: «Информация, что «Монако» запросил у нас за Головина 46 миллионов евро — это абсолютная чушь». И все же, по имеющимся сведениям, переход Головина в английский клуб возможен.

Тому могут способствовать два серьезных фактора.

1) Бенитес. По данным «СЭ», испанец хотел видеть Головина еще в то время, когда тренировал «Ньюкасл», а полузащитник выступал за ЦСКА. Тогда англичане не потянули запросы армейцев.

2) Алишер Усманов. Олигарх по-прежнему имеет отношение к «Эвертону», хотя его племянник Сарвар Исмаилов и покинул в начале ноября совет директоров «ирисок». Как пояснили в клубе, «по личным и медицинским причинам».

Усманов пару лет назад помог ЦСКА при выкупе Николы Влашича у «Эвертона». Вполне может поучаствовать и в истории с переходом Головина. Соотечественник в клубе, акциями которого владеешь, — это красивая история.

Тем более что олигарх уже приобрел права на название нового стадиона «Эвертона». Почему бы на нем не играть самому востребованному в Европе из россиян, которого к тому же ценит тренер клуба?

По моей информации, до конкретики в этой истории пока далеко, хотя это тот случай, когда нет дыма без огня. Многое будет зависеть от позиции «Монако»: готовы ли в княжестве расстаться с Головиным и за какую сумму.

При этом сам футболист, насколько известно, не рвется покинуть Францию во что бы то ни стало. Он и так играет в серьезном клубе, занявшем в минувшем сезоне третье место.

А о возможном переходе если и будет думать, то уж точно не сегодня. Сейчас на повестке дня важнейший матч с Кипром, на который Головин должен вывести сборную России с капитанской повязкой.