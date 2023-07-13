Бонгонда в «Спартаке», Кузяев — в «Гавре», «Динамо» продало Шиманьски и ведет переговоры с «Фейеноордом» по Захаряну

Трансферы и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Бонгонда — официально в «Спартаке»

Новости о том, что красно-белые подписали 27-летнего вингера «Кадиса», ходили давно. 12 июля в соцсетях «Спартака» появилось официальное подтверждение — Тео Бонгонда подписал с москвичами контракт на три года. Его бывший клуб получит минимум 7 миллионов евро, еще три могут прилететь бонусами.

«Тео, как и Хесус Медина, — это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же ее усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. Гильермо Абаскаль наблюдал за матчами Тео в составе «Кадиса» живьем. Изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге. К слову, я даже общался с его детским тренером в академии. В лице Бонгонды мы получаем качественного левоногого правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре «Спартака» в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!» — так высказался о новичке спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт.

Кузяев нашел клуб в Европе

Вторая попытка уехать в Европу у Далера Кузяева вышла гораздо успешнее первой. На этот раз 30-летний полузащитник все же подписал контракт с европейским клубом — правда, выбор у Далера получился интересный. Кузяев продолжит карьеру во французском «Гавре», только-только вернувшемся в лигу 1. Контракт с новой командой рассчитан на два года.

«Динамо» продало Шиманьски

Московский клуб на своем сайте официально сообщил, что переговоры с «Фенербахче» по трансферу Себастьяна Шиманьски прошли успешно. По данным издания Aksam, 24-летний польский полузащитник обошелся турецкому клубу в 14 миллионов евро. Контракт Шиманьски рассчитан на четыре года, футболист будет получать 2,5 миллиона евро за сезон.

Вендел возвращается в «Зенит»

Вендел возвращается в расположение «Зенита» — напомним, последние недели 25-летний полузащитник занимался поисками нового клуба. Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев на вопрос о том, в Питер ли летит сейчас Вендел, ответил лаконично: «А куда же еще?»

Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На Захаряна нашелся покупатель

По данным «СЭ», «Динамо» все же может отправить Арсена Захаряна в Европу — за 20-летним полузащитником пришел «Фейеноорд». Нидерландский клуб готов предложить за футболиста 8 миллионов евро, однако москвичи хотят не меньше 15 — из-за этого сделка продвигается медленно. Однако на «Динамо» дополнительно давит истекающий в 2024 году контракт Захаряна, так что есть вероятность, что трансфер все же состоится: по слухам, Арсен не намерен продлевать соглашение.

Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что еще интересного на трансферном рынке: