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Сегодня, 15:45

«Динамо» продаст Захаряна в «Фейеноорд» или потеряет бесплатно? Дилемма для бело-голубых

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболист Арсен Захарян
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Где продолжит карьеру один из самых главных талантов России.

По данным «СЭ», «Фейеноорд» предложил за Арсена Захаряна 8 миллионов евро. «Динамо» просит 15.

Нынешним летом не могло не быть новостей по полузащитнику бело-голубых. И дело не только в том, что на Арсена постоянно высокий спрос в Европе, который не уменьшила даже не слишком удачная игра в прошедшем сезоне. Главное — контракт с «Динамо» у 20-летнего хавбека заканчивается летом 2024 года. А значит, московский клуб вынужден что-то сделать — продлить соглашение или продать футболиста. Есть, конечно, и третий вариант — поставить ситуацию на паузу (в выплату кем-то отступных в размере 25 миллионов евро не верится), но в этом случае зимой с Захаряном смогут подписывать соглашение бесплатно, чтобы оно вступило в силу через шесть месяцев.

Футболист Арсен Захарян
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Самое важное в данной истории — желание самого футболиста, а оно, по моим данным, связано с развитием карьеры в Европе. И предложение «Фейеноорда» в этом плане едва ли не оптимальное. Голландский клуб стал чемпионом страны, будет выступать в Лиге чемпионов — хорошие условия для развития. Да, предложение «Челси» год назад было куда звонче, но мы хорошо понимали, что заиграть сразу в английском клубе невозможно, а скитаться по арендам — сомнительная перспектива. Напрямую в Италию или Англию — пока, пожалуй, рановато. А вот транзитом через «Фейеноорд» и еврокубки — реальная задача.

Интересно, что в голландском клубе в минувшем сезоне в центре полузащиты здорово играл приятель Захи — Себастьян Шиманьски.

«Фейеноорд» хотел бы видеть эту связку вместе, однако не потянул финансово. При этом в Роттердаме решили не оставлять поляка, а примерно за те же деньги постараться взять россиянина. В чем есть логика — Арсен на четыре года младше, а значит, имеет больше пространства для развития. По оценке Transfermarkt, Шиманьски в 20 лет стоил 6 миллионов евро, Захарян сейчас оценивается в 15. И даже в неудачный сезон свои 4+9 по системе «гол+пас» в РПЛ набрал. Уверен, было бы куда больше, тренируй «Динамо» Марцел Личка уже тогда — о работе с ним все футболисты бело-голубых высказываются позитивно.

Арсен Захарян. «Динамо» предложит Захаряну новый контракт. Как это может повлиять на трансфер Арсена в Европу?

Конечно, Захаряна можно оставить еще на год, наплевав на 10-12 миллионов евро, которые за игрока реально выручить. Но не впадет ли футболист из-за этого снова в не лучшее психологическое состояние, как это было после срыва трансфера в «Челси»?

Футболист Арсен Захарян
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Со спортивной точки зрения для «Динамо» расставание со своим воспитанником стало бы серьезным ударом. Центр полузащиты и так нуждался в укреплении, а в случае ухода Арсена потребуются минимум два топовых новичка. Причем желательно как можно быстрее — старт сезона уже совсем скоро.

Деньги на покупки будут. Бело-голубые уже продали в «Болонью» Моро (около 3 миллионов евро), близки к соглашению по переходу в «Фенербахче» Шиманьски (по разным оценкам, от 10 до 14 миллионов) и могут выручить около 10 миллионов за Захаряна.

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Стоит отметить динамовский менеджмент, который прошлым летом грамотно оформлял Моро и Шиманьски в аренду, не позволив игрокам уходить через приостановку соглашений. Теперь это оборачивается хорошей выручкой.

...Так ли однозначно стоит вопрос, каким он вынесен в заголовок — «Фейеноорд» или потеря Захаряна бесплатно? Конечно, нет, ведь ситуация развивается динамично. Это пока просто один из наиболее реальных сценариев. Но есть и другие. Скажем, с предложением выйдет другой европейский клуб из числа тех, кто пока проявляет интерес только на словах. Или все же в «Динамо» найдут аргументы, чтобы продлить соглашение со своим талантом.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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