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Сегодня, 06:51

«Реал» может заплатить «Палмейрас» 60 миллионов евро за форварда Эндрика

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эндрик.
Фото Global Look Press

Нападающий «Палмейрас» Эндрик может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» хочет заполучить 16-летнего бразилца.

За переход 16-летнего бразильца мадридский клуб заплатит 60 миллионов евро. Также 12 миллионов евро будут выплачены в качестве налогов.

Ранее стало известно, что Эндрик присоединится к «Реалу» в июле 2024 года. Стороны хотят до конца декабря согласовать все детали перехода.

В этом сезоне Эндрик сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Палмейрас
ФК Реал
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