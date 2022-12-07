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Сегодня, 01:19

Криштиану Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром»

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что договорился с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Нет, это неправда», — сказал Роналду Record.

Ранее в СМИ появилась информация, что соглашение с саудовским клубом «Аль-Наср» начнет действовать 1 января и будет рассчитано на два с половиной сезона. По контракту Роналду заработает 200 миллионов евро за год, то есть в сумме 500 миллионов.

37-летний португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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