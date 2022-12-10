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Сегодня, 12:47

«Ателетико» интересуется защитником «Лестера» Сеюнджю

Мария Гусева
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Защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает AS.

По информации источника, руководство мадридского клуба обратилось к «Лестеру» по поводу потенциальной сделки. «Матрасники» рассматривают Сеюнджю в качестве замены Фелипе.

26-летний турок перешел в «Лестер» в 2018 году из «Фрайбурга». Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Сеюнджю провел за «лис» 2 матча и пока не отметился результативными действиями.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Англия
Франция

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31%

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Обе забьют - да

27%

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18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Чаглар Сеюнджю
Футбол
ФК Атлетико
ФК Лестер
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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