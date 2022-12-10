«Ателетико» интересуется защитником «Лестера» Сеюнджю

Защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает AS.

По информации источника, руководство мадридского клуба обратилось к «Лестеру» по поводу потенциальной сделки. «Матрасники» рассматривают Сеюнджю в качестве замены Фелипе.

26-летний турок перешел в «Лестер» в 2018 году из «Фрайбурга». Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Сеюнджю провел за «лис» 2 матча и пока не отметился результативными действиями.