«Зенит» предложил «Валенсии» за Гедеша 20 миллионов евро
00:25
Форвард «Валенсии» Гонсалу Гедеш близок к переходу в «Зенит», сообщает Tuttocalciomercato24.
По сведениям источника, петербургский клуб готов заплатить за 24-летнего португальца 20 млн евро. Сообщается, что детали контракта будут улажены в начале следующей недели.
Ранее стало известно, что «Зенит» предложил Гедешу трехлетний контракт с зарплатой в 2,2 миллиона евро за сезон.
В прошлом сезоне Гедеш провел 34 матча за «Валенсию», забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2023-го. Портал transfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.
За «Валенсию» выступает российский нападающий Денис Черышев.
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