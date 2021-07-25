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Уилсон и Гассанига стали игроками «Фулхэма»

00:37
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«Фулхэм» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Харри Уилсона и вратаря Пауло Гассаниги. Контракт первого из них будет действовать до 2026 года, второго — до 2023.

24-летний Уилсон перешел из «Ливерпуля». По информации в СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов фунтов. В прошлом сезоне он выступал за «Кардифф» на правах аренды.

На его счету 7 голов и 12 результативных передач в 38 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15,3 миллиона фунтов.

29-летний Гассанига перешел на правах свободного агента. Его контракт с «Тоттенхэмом» закончился летом. С февраля 2021 года аргентинец играл за «Эльче» на правах аренды. Он провел восемь матчей за команду в ла лиге.

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Евгений Петров все материалы автора

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