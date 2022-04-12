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Сегодня, 14:36

«Вильярреал» намерен выкупить Ло Чельсо у «Тоттенхэма»

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«Вильярреал» собирается выкупить полузащитника Джовани Ло Чельсо у «Тоттенхэма», сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери считает трансфер 26-летнего аргентинца приоритетным, так как считает Ло Чельсо ключевым игроком команды.

Аренда хавбека в «Вильярреале» заканчивается в июне 2022 года. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 22 миллиона евро.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:0) Ло Чельсо признали лучшим игроком встречи.

В текущем сезоне футболист провел за «Вильярреал» 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1513737146821234688
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