Переход Романьоли в «Лацио» находится на завершающей стадии

Трансфер защитника «Милана» Алессио Романьоли договорился о переходе в «Лацио», сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. Переговоры между 27-летним футболистом и римским клубом находятся на завершающей стадии.

Контракт Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. В «Лацио» он перейдет на правах свободного агента.

Сообщается, что римляне заключат с футболистом соглашение до 2027 года с зарплатой 3,2 миллиона евро в год после уплаты налогов.

В текущем сезоне Романьоли провел за «россонери» 25 матчей и забил один гол.