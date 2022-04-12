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Сегодня, 14:20

Переход Романьоли в «Лацио» находится на завершающей стадии

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Трансфер защитника «Милана» Алессио Романьоли договорился о переходе в «Лацио», сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. Переговоры между 27-летним футболистом и римским клубом находятся на завершающей стадии.

Контракт Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. В «Лацио» он перейдет на правах свободного агента.

Сообщается, что римляне заключат с футболистом соглашение до 2027 года с зарплатой 3,2 миллиона евро в год после уплаты налогов.

В текущем сезоне Романьоли провел за «россонери» 25 матчей и забил один гол.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1513830620677423106
Алессио Романьоли
Футбол
ФК Лацио
ФК Милан
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