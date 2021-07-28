Ван Анхолт стал игроком «Галатасарая»

Бывший защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт перешел в «Галатасарай», сообщает официальный сайт турецкого клуба. Соглашение рассчитано до 2024 года.

В сезоне-2020/21 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча за «Кристал Пэлас», на его счету одна результативная передача.

Игрок перешел на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.