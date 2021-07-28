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Ван Анхолт стал игроком «Галатасарая»

22:25
Патрик ван Анхолт. Фото ФК «Галатасарай».
Патрик ван Анхолт. Фото ФК «Галатасарай».
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Бывший защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт перешел в «Галатасарай», сообщает официальный сайт турецкого клуба. Соглашение рассчитано до 2024 года.

В сезоне-2020/21 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча за «Кристал Пэлас», на его счету одна результативная передача.

Игрок перешел на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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