Ван Анхолт стал игроком «Галатасарая»
22:25
Бывший защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт перешел в «Галатасарай», сообщает официальный сайт турецкого клуба. Соглашение рассчитано до 2024 года.
В сезоне-2020/21 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча за «Кристал Пэлас», на его счету одна результативная передача.
Игрок перешел на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю