Бывший вратарь «Фулхэма» Беттинелли перешел в «Челси»
19:59
Голкипер Маркус Беттинелли перешел в «Челси», сообщает 28 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.
29-летний англичанин ранее выступал за «Фулхэм». Он покинул клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне вратарь играл на правах аренды за «Мидлсбро». В 42 матчах он пропустил 47 мячей и 13 раз отыграл «на ноль».
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