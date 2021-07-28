Бывший вратарь «Фулхэма» Беттинелли перешел в «Челси»

Голкипер Маркус Беттинелли перешел в «Челси», сообщает 28 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

29-летний англичанин ранее выступал за «Фулхэм». Он покинул клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне вратарь играл на правах аренды за «Мидлсбро». В 42 матчах он пропустил 47 мячей и 13 раз отыграл «на ноль».