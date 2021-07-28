Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Бывший вратарь «Фулхэма» Беттинелли перешел в «Челси»

19:59
Теги:

Голкипер Маркус Беттинелли перешел в «Челси», сообщает 28 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

29-летний англичанин ранее выступал за «Фулхэм». Он покинул клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне вратарь играл на правах аренды за «Мидлсбро». В 42 матчах он пропустил 47 мячей и 13 раз отыграл «на ноль».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Российский арбитр Шимарыгин пожизненно отстранен от футбола
Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»
Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов: «Соперник прикалывался: «Зачем тебе это надо? У тебя ни флага, ни гимна нет»
«Мы уже были в Новогорске, в четверг летим в Ростов. У сборной нет времени на раскачку». Интервью Виктора Онопко
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд