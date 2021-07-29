Источник сообщил, что Шомуродов в шаге от перехода в «Рому»

Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Рому», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Даниеле Лонго.

«Сегодняшнее ожидание подтверждено — Шомуродов в шаге от «Ромы», — написал журналист.

26-летний узбекский форвард в прошлом сезоне сыграл за «Дженоа» 32 матча и забил восемь мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

С 2017 по 2020 год футболист выступал за «Ростов». В 80 матчах в РПЛ он забил 16 мячей при 10 голевых передачах.