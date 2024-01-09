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Сегодня, 15:36

В «Реале» попросили Альфонсо Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» готов летом подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, главный скаут «Реала» Джуни Калафат попросил 23-летнего канадца не продлевать контракт с «Баварией», чтобы мадридцам было проще договориться о переходе в летнее трансферное окно.

Действующее соглашение Дэвиса с мюнхенцами истекает в 2025 году.

В текущем сезоне Дэвис провел 23 матча за «Баварию», отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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