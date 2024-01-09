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Сегодня, 16:25

Мбаппе хочет перейти в «Реал», он уже отказал «Ливерпулю»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе предпочитает перейти в «ф», а не «Ливерпуль», утверждает журналист Франсуа Галлардо.

По информации источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп звонил 25-летнему французу, но Мбаппе отклонил предложение мерсисайдцев, поскольку хочет перейти в «Реал».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается убедить Мбаппе, акцентируя внимание на превосходстве АПЛ над испанской ла лигой.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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