Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

В Италии сообщают, что «Ювентус» продаст Роналду или Дибалу

19:55
Пауло Дибала и Криштиану Роналду. Фото instagram.com
Пауло Дибала и Криштиану Роналду. Фото instagram.com
Теги:

В ближайшее время новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло встретится со спортивным директором клуба Фабио Паратичи и обсудит трансферные цели.

По информации Sportmediaset, главной темой разговора станет будущее форвардов Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Туринцы планируют разгрузить зарплатную ведомость путем продажи одного из этих футболистов. 35-летний португалец получает 31 миллион евро в год, 26-летний аргентинец — 15 миллионов. Существует высокая вероятность, что один из игроков покинет команду.

Ранее окружение Роналду назвало ложью слухи о предложении от «Барселоны».

В минувшем сезоне Роналду провел 46 матчей за бьянконери, забил 37 голов и сделал 5 результативных передач. Дибала — 46 игр, 17 забитых мячей и 8 голевых передач. Контракты футболистов с клубом действуют до 2022 года.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир