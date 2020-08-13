Окружение Роналду отреагировало на слухи о предложении от «Барселоны»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет итальянскую команду летом, утверждает AS. По информации СМИ, 35-летний португалец намерен отработать до конца свой контракт с туринским клубом. Соглашение действует до 2022 года.

Ранее журналист Гильем Баллаге сообщил, что «Ювентус» предложил Роналду «Барселоне» — принципиальному сопернику «Реала», за который нападающий выступал за «сливочных» на протяжении 9 лет.

Окружение футболиста назвало ложью эту информацию. Они также сообщили, что Роналду нравятся те условия, которые существуют в Италии.

В минувшем сезоне форвард провел 46 матчей за бьянконери, забил 37 голов и сделал 5 результативных передач. Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018-го за 117 миллионов евро.