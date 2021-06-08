«Удинезе» отклонил первое предложение «Атлетико» по Де Паулю
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Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает Football Italia.
По сведениям источника, мадридцы предложили за 27-летнего аргентинца 25-30 млн евро, что очень далеко от желаемой суммы итальянским клубом в 40 млн евро. Также «Атлетико» предложил игроку такую же зарплату, которую он получает в «Удинезе».
Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.
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