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«Удинезе» отклонил первое предложение «Атлетико» по Де Паулю

01:44
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Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает Football Italia.

По сведениям источника, мадридцы предложили за 27-летнего аргентинца 25-30 млн евро, что очень далеко от желаемой суммы итальянским клубом в 40 млн евро. Также «Атлетико» предложил игроку такую же зарплату, которую он получает в «Удинезе».

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.

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