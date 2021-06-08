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Сарри хочет видеть Лофтуса-Чика в «Лацио»

01:57
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Маурицио Сарри, который в ближайшее время может возглавить «Лацио», хотел бы видеть в команде полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика, сообщает 7 июня Sky Sport Italia.

Футболист провел прошлый сезон в «Фулхэме» на правах аренды. Вероятнее всего, он не получит много игрового времени в случае возвращения в состав «синих». Сарри ранее тренировал «Челси» и выиграл с командой Лигу Европы.

25-летний англичанин в прошедшем сезоне провел 32 матча за «Фулхэм» во всех турнирах и забил один мяч. Также он провел одну игру в составе «Челси».

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