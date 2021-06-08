«Фиорентина» готова заплатить за Сержиу Оливейру 17 миллионов евро

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 29-летнего португальца претендует «Фиорентина», которая готова заплатить за игрока 16-17 млн евро. Португальский клуб при этом хочет получить 20 млн евро.

В сезоне-2020/21 Сержиу Оливейра провел 48 матчей за «Порту», на его счету 20 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19 миллионов евро.