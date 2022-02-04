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Сегодня, 12:03

«Спартак» подтвердил условия сделки по Мартинсу Перейре

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Кристофер Мартинс Перейра и Лука Каттани.
Фото ФК «Спартак»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани подтвердил информацию «СЭ» о суммах аренды и выкупа люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса Перейры. Ранее «СЭ» сообщал, что аренда игрока обойдется «Спартаку» в 500 тысяч евро, а выкупная стоимость составит 6,4 миллиона евро.

«Когда ушел Хендрикс, чтобы найти ему замену, у меня было два пути: или за очень маленькие деньги найти игрока, или пойти к мистеру Федуну и попросить еще денег, — сказал Каттани журналистам. — И было бы большой проблемой, если бы он ответил: «О'кей». Так что я выбрал первый вариант. Понимаю, что второй был проще, но я должен уважать наши возможности, уважать бюджетные рамки.

Считаю, это тоже отличная сделка: за небольшую сумму мы получили игрока в аренду с обязательством выкупа, которое наступит при определенных условиях. Это не будет иметь негативное влияние на бюджет, поскольку кандидата на усиление летом мы получили уже сегодня. Сумма аренды составила 500 тысяч евро, а сумма выкупа составит 6,4 миллиона евро".

«Спартак» 31 января объявил о переходе в команду на правах аренды с приоритетным правом выкупа полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.

Лука Каттани. «Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

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ФК Спартак (Москва)
ФК Янг Бойз
Кристофер Мартинс Перейра
Лука Каттани
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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