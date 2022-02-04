«Спартак» раскрыл детали сделки с «Эльче» по Понсе

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, во сколько «Эльче» обойдется выкуп аргентинского форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе, а также при каких условиях выкуп игрока станет для испанцев обязательным.

«Понсе — отличный футболист. И вариантов его трудоустройства у нас было много. Но почти все клубы, искавшие себе форварда, были примерно в тех же условиях, что и «Спартак»: они не могли ждать его полного восстановления. «Эльче» решился взять игрока сейчас. Сумма выкупа составит 4 миллиона евро плюс бонусы, а обязательство выкупа наступит при определенном проценте проведенных Понсе матчей», — сказал Каттани журналистам.

Понсе перешел в «Спартак» летом 2019 года. С тех пор он провел за команду 73 матча, забив в них 25 голов. 31 января «Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче» на правах аренды с обязательным выкупом при определенных условиях.