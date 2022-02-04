Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Жиго в «Марсель»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани назвал сумму, которую российский клуб получит от французского «Марселя» за защитника Самюэля Жиго. Ранее в СМИ сообщалось о продаже игрока за 2 миллиона евро.

«Благодарен «Марселю» за их профессиональное отношение во время переговоров, — сказал Каттани журналистам. — В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в «Спартаке» до лета. Вы спросили о сумме трансфера. Она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно».

«Спартак» и «Марсель» договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. 30 января француз подписал контракт с «Марселем», при этом остаток сезона он доиграет в «Спартаке» на правах бесплатной аренды.