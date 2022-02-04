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Сегодня, 12:00

Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Жиго в «Марсель»

В «Спартаке» назвали сумму трансфера защитника Жиго в «Марсель»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Самуэль Жиго.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани назвал сумму, которую российский клуб получит от французского «Марселя» за защитника Самюэля Жиго. Ранее в СМИ сообщалось о продаже игрока за 2 миллиона евро.

«Благодарен «Марселю» за их профессиональное отношение во время переговоров, — сказал Каттани журналистам. — В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в «Спартаке» до лета. Вы спросили о сумме трансфера. Она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно».

«Спартак» и «Марсель» договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. 30 января француз подписал контракт с «Марселем», при этом остаток сезона он доиграет в «Спартаке» на правах бесплатной аренды.

Лука Каттани. «Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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