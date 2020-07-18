СМИ: «Портимоненсе» запросил у «Зенита» 20 миллионов за 25-летнего защитника
21:32
Защитник «Портимоненси» Виллиан Роша может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает O Jogo. По информации СМИ, 25-летний бразильский футболист входит в сферу интересов «Зенита».
Сине-бело-голубые уже сообщили португальского клубу о своем интересе к Виллиану. При этом «Портимоненси» готов вести переговоры о переходе защитника, начиная с 20 миллионов евро.
Контракт Виллиана с клубом действует до лета 2023 года, в котором есть пункт об отступных за футболиста, они составляют 40 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Виллиан провел 14 матчей в чемпионате Португалии и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 325 тысяч евро.
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