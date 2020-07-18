Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

СМИ: «Портимоненсе» запросил у «Зенита» 20 миллионов за 25-летнего защитника

21:32
Виллиан Роша (справа). Фото AFP
Виллиан Роша (справа). Фото AFP
Теги:

Защитник «Портимоненси» Виллиан Роша может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает O Jogo. По информации СМИ, 25-летний бразильский футболист входит в сферу интересов «Зенита».

Сине-бело-голубые уже сообщили португальского клубу о своем интересе к Виллиану. При этом «Портимоненси» готов вести переговоры о переходе защитника, начиная с 20 миллионов евро.

Контракт Виллиана с клубом действует до лета 2023 года, в котором есть пункт об отступных за футболиста, они составляют 40 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел 14 матчей в чемпионате Португалии и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 325 тысяч евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 18236
Все опросы
Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир