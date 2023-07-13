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Сегодня, 11:38

Семак — о трансфере Кузяева в «Гавр»: «Это была его мечта»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

— Кузяев перешел в «Гавр». Что думаете об этом?

— Мы рады и поздравили Далера: он хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Это непростой вызов, но это была его мечта. Будем радоваться и переживать за него. Возможно, через год, проявив себя, он перейдет в более сильный клуб. У него есть возможность сравнить чемпионат, все качества необходимые у него есть. Спасибо ему за время в «Зените».

Далер Кузяев продолжит карьеру в &laquo;Гавре&raquo;. Все рады за Кузяева: он в топ-лиге Франции! Но все ли так поэтично?

— Одоевский переходит в аренду в «Волгарь». Почему именно Даниила отправляют в аренду и почему в Астрахань?

— Клуб подписал с ним долгосрочный контракт, связывает с ним надежду. Сейчас ему нужно играть, получать практику — чем больше, тем лучше. «Волгарь» не из РПЛ? Это нужно спросить у агента — были ли предложения от клубов премьер-лиги. Я слышал, что клубы хотели взять его с возможностью выкупа, а нам это невыгодно.

— Будут ли еще покупки у «Зенита»?

— У нас есть определенная стабильность, так как иностранцы не могут приостанавливать контракты. Мы прекрасно понимаем, что кто-то может уйти. Окончательно точку можно будет поставить, когда трансферное окно закроется.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом. Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Далер Кузяев
Сергей Семак
ФК Гавр
ФК Зенит
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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