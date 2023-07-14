«Ювентус» интересуется полузащитником «Барселоны» Кессье

«Ювентус» запросил у «Барселоны» информацию по поводу доступности для трансфера полузащитника Франка Кессье.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб буде делать предложение только в случае продажи кого-то из полузащиты.

Действующий контракт 26-летнего ивуарийца рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кессье сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.