Романцев оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака»

Олег Романцев — легендарный тренер «Спартака» и сборной России в рубрике «Романцев отвечает» прокомментировал недавние приобретения красно-белых, а так же тот факт, что клуб возглавил неизвестный широкому кругу специалист.

«Не смущает ли меня отсутствие звезд в списке новичков «Спартака»? Приглашение малоизвестных футболистов — такой же риск, как и покупка звезд. В свое время в «Реале» не заиграл великий Диди, который был одним из лидеров победившей на чемпионате мира бразильской сборной. Обычно с появлением уже состоявшегося и сделавшего себе имя игрока связываешь больше надежд. Но ведь сейчас в «Спартак» пришел тренер, о котором тоже мало кто слышал. Кстати, Карреру также брали как одного из помощников, а с ним команда сорвала золотой куш. Так что футбол не всегда живет по законам логики.

Помню, как у нас появился из «Ростсельмаша» полузащитник Александр Каратаев. Технарь, умница. Его еще в молодежной сборной СССР «Бавария» присмотрела. Сам Беккенбауэр мне говорил, что этот парень станет звездой в Европе. Но уехал он в Германию и пропал — ни слуха ни духа. Потом вернулся. В одной команде побыл, в другой. А какие надежды подавал! Талант, конечно, дар Божий. Но им еще надо уметь распорядиться. Я вот Мостового с Кульковым в «Спартак» брал еще совсем неизвестными. А они себя сделали большими игроками. И то, на кого в этот раз сделали ставку в «Спартаке» и насколько они способны помочь ему уйти с позорного девятого места, пока загадка", — сказал Романцев.