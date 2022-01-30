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Сегодня, 15:25

Романцев оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака»

Александр Львов
Обозреватель

Олег Романцев — легендарный тренер «Спартака» и сборной России в рубрике «Романцев отвечает» прокомментировал недавние приобретения красно-белых, а так же тот факт, что клуб возглавил неизвестный широкому кругу специалист.

«Не смущает ли меня отсутствие звезд в списке новичков «Спартака»? Приглашение малоизвестных футболистов — такой же риск, как и покупка звезд. В свое время в «Реале» не заиграл великий Диди, который был одним из лидеров победившей на чемпионате мира бразильской сборной. Обычно с появлением уже состоявшегося и сделавшего себе имя игрока связываешь больше надежд. Но ведь сейчас в «Спартак» пришел тренер, о котором тоже мало кто слышал. Кстати, Карреру также брали как одного из помощников, а с ним команда сорвала золотой куш. Так что футбол не всегда живет по законам логики.

Помню, как у нас появился из «Ростсельмаша» полузащитник Александр Каратаев. Технарь, умница. Его еще в молодежной сборной СССР «Бавария» присмотрела. Сам Беккенбауэр мне говорил, что этот парень станет звездой в Европе. Но уехал он в Германию и пропал — ни слуха ни духа. Потом вернулся. В одной команде побыл, в другой. А какие надежды подавал! Талант, конечно, дар Божий. Но им еще надо уметь распорядиться. Я вот Мостового с Кульковым в «Спартак» брал еще совсем неизвестными. А они себя сделали большими игроками. И то, на кого в этот раз сделали ставку в «Спартаке» и насколько они способны помочь ему уйти с позорного девятого места, пока загадка", — сказал Романцев.

Трибуны. «Поражает: в нашем футболе столько проблем, но мы придумали еще одну — Fan ID». Мнение Романцева

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

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П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

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Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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