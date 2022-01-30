«Поражает: в нашем футболе столько проблем, но мы придумали еще одну — Fan ID». Мнение Романцева

Рубрика «Спросите у Романцева».

«Отказал «Депортиво» — тогда президент вручил контракт и сказал, что готов подписать его в любое время»

Александр Колесников: — Олег Иванович, с какой из иностранных команд вам бы хотелось работать?

— Признаюсь, ни о чем подобном никогда в тренерской жизни не думал. Мне вполне хватало своего футбола, «Спартака», нашей сборной, хотя и не всегда все складывалось гладко. И лишь однажды я все-таки решил посмотреть на себя со стороны в другой обстановке. Это случилось, когда меня пригласили возглавить испанский «Депортиво» из Ла-Коруньи. Руководство клуба так настойчиво хотело познакомить меня с командой, с условиями, в которых, возможно, предстоит работать, что я не мог отказать. Понравилось все: уютный городок, веселая, играющая команда, стадион, база, болельщики. О таком можно только мечтать. Тем более при первой же встрече президент клуба заявил, что я именно тот тренер, который сделает «Депортиво» чемпионом. Но через неделю я поблагодарил его за гостеприимство, извинился и сообщил о своем отъезде. Просто к тому моменту понял: как бы ни было здесь хорошо, это все чужое, не мое! Надо знать язык, изучить традиции, культуру. Без этого результата не добьешься. Конечно, мое решение расстроило президента клуба. Но расстались мы тепло. И на прощание он вручил мне проект контракта, заявив, что готов подписать его со мной в любое время.

Дмитрий Лютиков: — Недавно о бойкоте матчей из-за введения Fan ID объявили фанаты «Зенита» и «Спартака». Есть ли из этой ситуации выход?

— Я уже говорил, что отношусь к такому новшеству отрицательно, поскольку не вижу в нем необходимости. Да, возможно, во время проведения крупных международных турниров это себя оправдывает. Но в чемпионатах страны подобные меры — перебор. Замечу, что во главе фанатских объединений стоят далеко не глупые люди. И если они заявили о своем решении не посещать матчи в случае введения паспортов болельщиков, то это серьезно. Самое печальное, что подобным ответным ходом они сделают больно самим себе, лишат свой клуб поддержки, нанесут тем самым удар по футболу, который без болельщиков немыслим. К моему большому сожалению, выхода из этой ситуации я не вижу.

Игорь Быков: — Пресс-служба «Спартака» сообщила, что понимает фанатов после их заявления по паспортам болельщиков. А может клуб каким-то образом повлиять на отмену Fan ID?

— Скорее, это вопрос к руководству клуба, которое не побоялось встать на сторону своих болельщиков, что всегда отличало «Спартак». Не думаю, что в одиночку даже клуб с такими традициями и историей в состоянии что-то изменить. Быть может, здесь тот самый случай, когда болельщикам всех клубов стоит объединиться и собрать подписи под письмом в Министерство спорта с просьбой отмены решения о введении этих паспортов. Удивляет, что, имея в российском футболе столько нерешенных проблем, придумали еще одну. И теперь будут ломать голову, как ее решить.

Кирилл Петров: — Зимой «Спартак» подписал Хлусевича, Николсона, Пруцева, Классена и Свинова. Как оцените такое усиление? Не смущает ли вас отсутствие звездных и состоявшихся игроков, которые усилят команду сразу, а не в перспективе?

— Приглашение малоизвестных футболистов — такой же риск, как и покупка звезд. В свое время в «Реале» не заиграл великий Диди, который был одним из лидеров победившей на чемпионате мира бразильской сборной. Обычно с появлением уже состоявшегося и сделавшего себе имя игрока связываешь больше надежд. Но ведь сейчас в «Спартак» пришел тренер, о котором тоже мало кто слышал. Кстати, Карреру также брали как одного из помощников, а с ним команда сорвала золотой куш. Так что футбол не всегда живет по законам логики. Помню, как у нас появился из «Ростсельмаша» полузащитник Александр Каратаев. Технарь, умница. Его еще в молодежной сборной СССР «Бавария» присмотрела. Сам Беккенбауэр мне говорил, что этот парень станет звездой в Европе. Но уехал он в Германию и пропал — ни слуха ни духа. Потом вернулся. В одной команде побыл, в другой. А какие надежды подавал. Талант, конечно, дар Божий. Но им еще надо уметь распорядиться. Я вот Мостового с Кульковым в «Спартак» брал еще совсем неизвестными. А они себя сделали большими игроками. И то, на кого в этот раз сделали ставку в «Спартаке» и насколько они способны помочь ему уйти с позорного девятого места, пока загадка.

«Смолов — потеря для «Локомотива»

Александр Москалев: — «Спартак» поменял главного тренера и руководство — верите ли вы, что Паоло Ваноли выжмет из этого состава больше, чем Руй Витория? На какое место, по вашей оценке, должен реально претендовать «Спартак» с таким подбором футболистов?

- Извините, Александр, но вы, видимо, думаете, что я всю жизнь слежу за творчеством Ваноли. Это не так. Больше того, как и многие, ничего прежде не слышал об этом тренере. А потому не могу сказать, сколько выжмет из этого состава «Спартака» итальянец. Что касается вероятного места с таким подбором футболистов, то выход с первого места в плей-офф Лиги Европы говорит об определенных возможностях команды. С другой стороны, нынешнее девятое место оставляет не очень большие надежды на яркую и результативную концовку. Так что давайте продолжать верить и болеть по-спартаковски!

Илья Михалев: — Олег Иванович, удивил ли вас уход Смолова в «Динамо»? Верите, что Федор усилит команду Шварца и поможет в чемпионской гонке с «Зенитом»?

— Не знаю, что и как было у Смолова в «Локомотиве», но его уход — потеря для клуба. Федор — умелый и разносторонний форвард, способный и организовать атаку, и завершить ее. Что уже сумел доказать, уйдя из «Динамо» и встав на ноги в «Урале». Особенно хорош он был в «Краснодаре», где атака строилась вокруг него. Думаю, пока он реализовал себя лишь процентов на 75. Значит, еще есть запас. Если сумеет стать в «Динамо» лидером, то поможет команде в сражении на финише с «Зенитом». Хотя за место в атаке ему еще придется побороться с молодыми Тюкавиным и Грулевым. А то, что у Смолова, в отличие от Кокорина, есть характер, он уже доказывал.

Александр Стычкин: — Олег Иванович, как бы вы поступили на месте Миранчука — ушли бы в «Дженоа», который идет в зоне вылета и переживает кризис, или остались в «Аталанте», где Алексей мало играет?

— Я из тех, кто никогда не сидел на лавке и знал только одно: нужно играть любой ценой! И даже говорил об этом Бескову. А есть те, кто живут в футболе по принципу: сыграл — хорошо, не сыграл — можно потерпеть... Вот Кокорин уехал в «Фиорентину», сидит. И ничего! Футбол — это удовольствие, игра. А потому на месте Алексея я бы ушел туда, где буду играть. Это шанс стать сильнее, сделать шаг по лестнице, ведущей вверх. И если он уверен, что в «Дженоа» сумеет заиграть, то нужно идти!

Сергей Селезнев: — Артем Дзюба недавно заявил, что хочет вернуться в сборную, — Карпин ответил, что каждый должен заниматься своим делом: футболисты — играть, а тренер — выбирать игроков. Вы часто общаетесь с Карпиным — обсуждали ли тему с вызовом Дзюбы? Как бы поступили в такой ситуации сами: вызвали бы игрока, с которым у вас конфликт?

— Уже и не помню, когда мне в первый раз задали этот вопрос — он напоминает мне вопрос про жизнь на Марсе. Ну а если серьезно, то, на мой взгляд, этой теме уделяется слишком много внимания. Думаю, что Карпин и Дзюба сами в состоянии во всем разобраться. Ведь на самом деле все очень просто: Артем должен показать, что он действительно готов помочь сборной, а Валерий Георгиевич — почувствовать и ответить приглашением в нее. Начнется сезон, и у всех кандидатов будут равные шансы попасть в команду. А потому искренне желаю Артему заиграть так, как он это делал в лучшие времена. И Карпин, как и любой тренер, не враг себе, чтобы не протянуть руку стоящему игроку. Потом отметим это событие вместе с победой наших ребят над поляками.

Константин Глебов: — В последнее время возобновились разговоры об изменении лимита на легионеров. В ваше время никаких лимитов не существовало, и это не мешало достойно выступать в еврокубках. Как вы относитесь к ограничениям числа легионеров?

- Относился в разное время по-разному. Был период, когда я был против лимита, а потом считал, что он необходим. Сейчас вот склоняюсь к тому, чтобы попробовать провести эксперимент с отменой лимита на несколько лет. И посмотреть, что он принесет. Быть может, тогда наша молодежь поймет, что для получения места в составе уже недостаточно одного российского паспорта. И что теперь оно завоевывается в тренировках и жесткой конкурентной борьбой.

«Левандовски — главная ударная сила Польши. Но с ним можно справиться»

Олег Гарин: — Недавно ФИФА подвел итоги голосования за звание лучшего игрока года. А кому бы отдали свой голос вы?

— Я был двумя руками за Левандовски. Причем считал, что он еще в прошлом году должен был стать обладателем «Золотого мяча». Но, видимо, сыграл свою роль громадный авторитет Месси, да и пресса сработала на аргентинца. Я слежу за поляком не только в матчах сборной, но и в составе «Баварии», с которой он выиграл все возможные титулы. Это настоящая звезда мировой величины. И хотя Месси тоже личность мирового масштаба, сегодня он объективно уступает Левандовски.

Георгий Рыков: — Во сколько раз наличие Левандовски увеличивает шансы Польши на победу в стыковом матче с Россией?

— Левандовски — главный и самый серьезный козырь поляков. Для своей сборной он значит то же, что в свое время значил для бразильцев Пеле, а для аргентинцев Марадона. С ними это были одни команды, а без них — другие. Левандовски — форвард без слабых мест, обладающий ударом с обеих ног и головой, потрясающим голевым чутьем и умением чувствовать партнера. Вряд ли поляки во встрече с нами построят всю игру через своего капитана. Это было бы слишком предсказуемо. Но то, что его опеке будет уделено особое внимание, они, безусловно, учтут и постараются использовать. Думаю, что Карпин не пойдет на то, чтобы прикрепить к Левандовски персонального опекуна, который против таких умельцев чаще всего не срабатывает. На последнем Евро проблему Левандовски удалось решить только словакам, которым он не забил. А вот испанцам и шведам в групповом турнире этого сделать не удалось, и они получили от поляка три мяча на двоих. Ясно, что на сегодня лучший футболист года — главная ударная сила наших соперников в стыковом матче. Но эта задача из тех, с которой можно справиться.

Андрей Ухов: — Сейчас в российском футболе просто какое-то засилье специалистов из Германии: они возглавляют «Динамо», «Краснодар», а в «Локомотиве» и вовсе руководят всем клубом. Причем большинство из них в карьере заметных результатов не добивались. Может, стоит пойти по пути англичан, которые пускают в свой футбол только тех, кто это заслужил достижениями в профессии?

— Я давно об этом говорил. И в отношении не только тренеров, но и футболистов. В Англии нет лимита на легионеров. Но случайным игрокам путь туда закрыт. А добро на получение рабочей визы гарантирует только определенное количество матчей, проведенных за национальную сборную. Если бы такие требования существовали в России, то сейчас бы в нашем футболе легионеров можно было пересчитать по пальцам. Что касается тренеров, то не очень понятно, по какому принципу их приглашают. Вот сейчас в «Локомотиве» вместе с менеджерами целая немецкая бригада, объявившая курс на поиск и приглашение молодых игроков, которых затем будут продавать в Европу. Такой вариант был уже опробован в «Лейпциге». Только нужен ли он болельщикам «Локомотива»? Думаю, вряд ли. Меня уже спрашивали, что я думаю по поводу прихода в «Спартак» Ваноли и почему выбор пал именно на него. Ну не могу я ответить на эти вопросы! Не могу, потому что никогда прежде не слышал о таком тренере. Может, и он приезжает в «Спартак», чтобы пройти в нем закалку, а затем блеснуть в Европе, как было, к примеру, с Эмери. Что ни говори, а требования англичан к тем, кто хочет прийти в их футбол, пригодились бы и нам.

Игорь Мохов: — Кто из наших футболистов остается для вас образцом для подражания?

- В этом плане я счастливый человек. Жизнь подарила мне возможность общения с великими людьми. И дело даже не в их таланте и победах, которых они добивались, а в какой-то особой доброте к окружающим, в умении даже в самые трудные минуты не терять веры в себя и в тех, кто рядом. Были моменты, когда судьба сводила меня с Львом Ивановичем Яшиным. Всегда приветливый, открытый, столько переживший и в жизни, и на поле. Ничто его не могло сломать! А разве можно забыть Стрельцова, который после семи лет, безвинно проведенных в неволе, сумел вновь стать лучшим из лучших?! Такое по силам только тем, кто умеет держать любые удары судьбы. Или Альберт Шестернев — защитник-скала! Глыба! Славился своими героями и «Спартак» — слава богу, по сей день здравствующий Никита Павлович Симонян; уже, увы, ушедшие Игорь Александрович Нетто с Сергеем Сергеевичем Сальниковым, о которых мне столько рассказывал Николай Петрович Старостин... Общение с каждым учило жизни, давало силы, рождало уверенность. Не зря говорят: мои друзья — мое богатство!

... Еще раз спасибо, что не забываете меня и наших общих побед со «Спартаком»! Возможно, я сказал не то, что вам хотелось. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!