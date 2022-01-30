«Тоттенхэм» договорился об аренде Кулушевски у «Ювентуса» за 5 млн евро

Форвард «Ювентуса» Деян Кулушевски продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, лондонский клуб договорился об аренде 21-летнего шведа за 5 млн евро с обязательством выкупа за 35 млн евро, если «шпоры» выйдут в Лигу чемпионов и будут выполнены другие условия.

Кулушевски с 2020 года играет за «Ювентус». Он имеет действующий контракт до 2025 года. В текущем сезоне швед сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.