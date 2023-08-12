«Реал Сосьедад» и «Динамо» согласовали переход Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад», сообщает Gipuzkoa News.

По сведениям источника, клубы согласовали переход 20-летнего россиянина и в ближайшее время станет игроком испанского клуба. Трансфер обойдется «Сосьедаду» в 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.