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«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» претендуют на 18-летнего полузащитника «Метца»

21:21
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Полузащитник «Метца» Папе Матар Сарр входит в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает 16 августа RMC.

По данным источника, игроком интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Президент «Метца» Бернар Серен встречался с представителями этих клубов. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

18-летний сенегалец в текущем сезоне провел два матча за «Метц». В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей и забил четыре мяча. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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