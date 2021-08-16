«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» претендуют на 18-летнего полузащитника «Метца»

Полузащитник «Метца» Папе Матар Сарр входит в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает 16 августа RMC.

По данным источника, игроком интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Президент «Метца» Бернар Серен встречался с представителями этих клубов. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

18-летний сенегалец в текущем сезоне провел два матча за «Метц». В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей и забил четыре мяча. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.