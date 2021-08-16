Мбаппе обсудит свое будущее с руководством «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе встретится с руководством клуба, сообщает в своем Twitter журналист Goal Espana Марио Кортегана.

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Me confirman la informaci?n de @elchiringuitotv: encuentro clave entre hoy y ma?ana. Es la reuni?n de la que hablamos el 9 de agosto.



Mbapp? se ha visto hasta la fecha al menos cinco veces con el PSG para la renovaci?n, siempre sin acuerdo.@GoalEspana @Goal_en_espanol — Mario Cortegana (@MarioCortegana) August 16, 2021

По данным источника, встреча пройдет сегодня или завтра. Стороны обсудят будущее игрока в команде. Ранее сообщалось, что в связи с переходом Лионеля Месси он может уйти. Была информация о возможности его перехода в «Реал».

22-летний француз в текущем сезоне провел два матча за «ПСЖ» и забил один мяч при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.