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Мбаппе обсудит свое будущее с руководством «ПСЖ»

19:28
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе встретится с руководством клуба, сообщает в своем Twitter журналист Goal Espana Марио Кортегана.

По данным источника, встреча пройдет сегодня или завтра. Стороны обсудят будущее игрока в команде. Ранее сообщалось, что в связи с переходом Лионеля Месси он может уйти. Была информация о возможности его перехода в «Реал».

22-летний француз в текущем сезоне провел два матча за «ПСЖ» и забил один мяч при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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