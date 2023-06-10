«ПСЖ» намерен подписать Бернарду Силву в качестве замены Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, на 28-летнего португальца претендует «ПСЖ». Руководство парижан видит в Силве замену Лионелю Месси, который покинул клуб по окончании сезона.

В сезоне-2022/23 Силва провел 54 матча, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 млн евро.