«Манчестер Сити» провел переговоры с Гвардиолом

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, на 21-летнего ховрата претендует «Манчестер Сити». Руководство клуба уже провело предварительные переговоры с игроком. Ранее сообщалось, что на защитника также претендует «Реал».

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.