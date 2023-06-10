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Сегодня, 10:13

Садио Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Баварии» Садио Мане может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 31-летним сенегальцем интересуются клубы Саудовской Аравии. Игрок может перебраться туда уже этим летом, но официального предложения пока не поступало.

Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года, подписав контракт, рассчитанный до 2025 года. В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 36 матчах.

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