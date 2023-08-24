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Сегодня, 16:31

Пети: «Почему Кайседо и Лавиа перешли в «Челси», а не в «Ливерпуль»? Ответ прост — деньги»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети прокомментировал переходы полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромеу Лавии в «Челси».

14 августа «Челси» объявил о переходе Кайседо из «Брайтона». Трансфер за 133 миллиона евро стал самым дорогим в истории АПЛ.

Четыре дня спустя лондонцы подписали Лавию из «Саутгемптона», чей переход оценивается в сумму порядка 68 миллионов евро.

На обоих полузащитников также претендовал «Ливерпуль».

«Я не собираюсь говорить глупости, но мы все знаем, почему они перешли в «Челси». Со спортивной точки зрения, лучшим решением прямо сейчас было бы перейти в «Ливерпуль».

Будь я на месте Кайседо или Лавии, я бы перешел в «Ливерпуль», потому что я не вижу четкого плана того, что происходит в «Челси». 35 игроков? Сколько игроков им нужно?

Если вы спросите, почему Кайседо и Лавиа решили перейти в «Челси», ответ прост — деньги», — приводит слова Пети BettingSites.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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