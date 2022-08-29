В «Рубине» отреагировали на информацию о переходе Дзагоева

Глава пресс-службы «Рубина» Иван Бодылевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева.

«Дзагоева в команде нет. Нам об интересе к Алану ничего неизвестно», — сказал Бодылевский «СЭ».

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

32-летний полузащитник провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.